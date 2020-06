BBC verschiebt umstrittene Doku über Royals

In der zweiteiligen Doku "Reinventing the Royals" (Die Neuerfindung der Royals) soll es um die schwierige Beziehung des Königshauses zur Presse gehen, nachdem Charles' erste Frau Diana 1997 in Paris bei einem Autounfall gestorben war. Die Sendung untersucht vor allem damalige PR-Maßnahmen, um das Image des Königshauses nach der Tragödie wieder in ein besseres Licht zu rücken. Unter anderem soll der damalige Pressesprecher von Prinz Charles zu Wort kommen.

Die antimonarchistische Gruppe Republic forderte, Prinz Charles als künftiges Staatsoberhaupt müsse von den Medien ebenso kontrolliert werden wie etwa Premierminister David Cameron.