Bazar.at verfolgt Wachstumsstrategie

at"Wir sind der zweitgrößte Marktteilnehmer in Österreich und wollen diese Position weiter ausbauen" erklärt Markus Binderbauer, angesprochen auf den Platz von Bazar.at angesprochen. Er plane, wie er sagt, weitere Schritt in Süd-Österreich. Dort hatte das Medien-Unternehmen im Jahr 2012 den in der Steiermark und Kärnten verbreiteten Titel PM Privatmarkt übernommen.