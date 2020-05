Bawag P.S.K. integriert Shazam in PopCoins-Spot

Bawag P.S.K. bewirbt das Online-Bonuspunkte-Programm PopCoins für Kunden unter 19 Jahren in TV und Kino. Der dafür eingesetzte TV-Spot, der seit 16. August 2013 im Kino läuft und zur Zeit in den Werbeblocks der Privatsender wie auch des ORF eingesetzt wird, geht dort mit einem Audio-Tagging für Shazam-Nutzer on Air.