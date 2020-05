Baba Hollywood – Hallo Fernsehen

Die neue Art des Erzählens, vielschichtig und komplex. Die aufwendigen Produktionen, mit Millionenbudget, als Kinofilme in Serienlänge: Die Revolution im Fernsehen ist in aller Munde.

Kein Wunder also, dass zahlreiche Hollywoodstars einem festen Vertrag in einer Serie einem Hollywood-Engagement den Vorzug geben. Schauspieler wie Kevin Spacey (" House of Cards") oder Diane Kruger haben alte Berührungsängste längst überwunden (zur Bildergalerie). Aktuellstes Beispiel: Michael Douglas ist als "Liberace" in dem gleichnamigen Film von Steven Soderbergh zu sehen. Der Film startet am Donnerstag in den österreichischen Kinos - lief zuerst aber auf dem amerikanischen Kabelsender HBO.