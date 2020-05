Autonet.at-Motor glüht vor

at // Mamma Media fährt mit dem soeben gelaunchten Online-Magazin Autonet.at eine Proberunde bevor es Ende August in Pole Position gehen will. Fahrzeuge-Modelle, News aus der Autobranche, Technik-Checks, Marktübersichten, Tuning-Produkte, Entertainment und Community sind die Elemente aus denen sich Autonet.at zusammen setzt. Cheftester ist Manfred Stohl. Chefpiloten sind Christian Zacharnik und Peter Schönlaub. Interaktivität und Multimedialität sind der Treibstoff des Magazins. atmedia.at