AustriaSat-Auftrag an Backbone

Eviso-Managing-Director Martijn van Hout knüpft an dieses Auftragsvergabe ein klares Ziel: "Wir wollen mit HD Austria der größte HD TV-Anbieter in Österreich werden."



Backbone, geführt von David Bock und Michael Nehammer, soll für Eviso dieses Ziel erreichen oder ihm entscheidend nahe kommen. von Hout beschreibt die Agentur als "umsetzungsstarken Partner, der die komplette Vertriebslogistik und Point-of-Sale-Betreuung" zu schultern hat.



Die Vertriebsarbeit läuft bereits. Das Weihnachtsgeschäft 2012 hat, wie in so vielen Fällen auch für AustriaSat, Eviso und Backbone im vergangenen September begonnen. So früh auch deshalb um die Promotoren - ein, laut Backbone, Pool bestehend aus 500 Menschen - auf HD Austria "einzuschärfen" und zu schulen.



Dieser Projekt-Auftrag läuft, so Bock, "zumindest bis Ende 2012".



Zuvor hielt diesen Etat FuchsundFreude. Eviso hatte diese Agentur im Frühjahr mit Vertriebsaufgaben - Verkaufsunterstützung und Neukunden-Akquise für HD Austria - betraut.



atmedia.at