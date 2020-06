ATV kämpft gegen die Info-Lücke

Es war nicht das Jahr des Martin Gastinger: Die große Hoffnung " Wien, Tag und Nacht", in die der Sender große Bemühungen steckte, zündete nicht und wurde bereits vor Ablauf des ersten Halbjahres für tot erklärt. Eine Verlängerung wird es nicht geben, ließ der Sender wissen. Als fast zeitgleich das vorzeitige Aus der prestigeträchtigen Politik-Diskussion "Am Punkt" verkündet wurde, hatte ATV plötzlich das Image des Senders, der zulasten der Information spart, denn auch bei der EU-Wahl hielt sich der Private heuer zurück.

Senderchef Gastinger hat bereits bei der Einstellung von "Am Punkt" einen Nachfolger angekündigt. Bleibt es dabei? "Selbstverständlich wird derzeit intensiv mit der Redaktion an einer neuen Sendung gearbeitet", betont er. Eine fixe Festlegung, dass die Sendung verwirklicht wird, gibt es von Gastinger noch nicht: "Es sieht gut aus, und die Konzepte sind vielversprechend", meint er und verweist darauf, dass eine Pilotsendung "in Planung" sei. Weil "Am Punkt" mit öffentlichen Fördermitteln bedacht wurde, muss ATV wegen der vorzeitigen Einstellung wie berichtet mit der RTR eine Abrechnung machen: Wird eine Sendung nicht wie vereinbart das ganze Jahr produziert, schrumpft die Fördermenge dementsprechend. Ob und wie viel ATV aus dem Titel zurückzahlen muss, will Gastinger nicht beantworten, dies sei aber mit der RTR bereits geklärt. Üblicherweise wird die Fördersumme auf zwei Tranchen ausgezahlt und am Jahresende wird die Verwendung der Gelder noch einmal geprüft.