atmedia-Adventkalender: Tür Vür

atBis 24. Dezember wollen wir sie täglich in die Seele und die Gefühlswelt von atmedia.at schauen lassen und mit einer Reihe von Videos den Markenkern dieses digitalen Mediums öffnen. Die Overtüre macht die Band Kraftwerk mit dem Titel Radioactivity und zwar in einer Live-Version, die die Band in ihrer allerletzten Tour spielte. Kraftwerk sorgte mit ihrem Sound für erste wichtige Impulse wie sich digitales Leben und digitaler Lifestyle anhört und machte nerviges Commodore- und Atari-Gedüdel erträglich. Und da es wie damals auf Schalplatten noch eine B-Seite gab, ist auf dieser zweiten Seiten "Das Model" drauf, das hervorragend zum gegenwärtigen TV-Alltag passt: