Arabella Kiesbauer sucht Frau

Ab 21. Mai nimmt Arabella Kiesbauer das Liebesglück von Österreichs Bauern in die Hand und löst damit nach zehn erfolgreichen Staffeln ihre Kollegin Katrin Lampe ab. Vor allem mehr Gespräche möchte sie als neue Moderatorin von " Bauer sucht Frau" führen. Und mit Gesprächsbedarf kennt sie sich aus. Über 3000 Sendungen hat sie für das Talk-Format " Arabella" moderiert. Das war lange vor "Starmania" und "Kiddy Contest".



Im April starten nun die Dreharbeiten zur neuen Staffel " Bauer sucht Frau" auf ATV. "Da hilft vor allem die Erfahrung aus dem Leben", so Kiesbauer im Interview.

Privat kuppelt sie nämlich auch gerne. "Da sind es dann aber eher die Damen, die nachfragen, ob man mal ein Essen organisieren könnte, um jemanden näher kennenzulernen." Ihre Quote ist aber noch ausbaufähig, scherzt sie.



Dass ihre Vorgängerin so erfolgreich war, freut die 1969 in Wien geborene Tochter einer Schauspielerin und eines Ingenieurs. "Das ist natürlich super, wenn man so eine Vorlage bekommt."