Apple am Weg in die Normalität

Er erklärt, dass Unternehmen und Konzerne, die von Persönlichkeiten mit der Strahlkraft von Jobs geführt werden, nach deren Ausscheiden kaum ein anderer Weg übrig bleibt als die Normalität.



Die Gründe dafür sind das fehlende, ganz spezifische Niveau an Leadership, dass Mitarbeiter zu Leistungen jenseits ihrer eigenen Vorstellungskraft anspornt; die sinkende Bereitschaft wirklich grosse Risiken einzugehen; das, gemessen am leuchten Vorbild, unterentwickelte Vermögen wegbereitende Zukunftsprodukte zu denken und zu designen.



Colony rechnet, dass die Jobs-"Aura" bis zu 48 Monate den Konzern und die Marke auf dem jetzt bekannten Niveau halten wird können. Sukzessive wird es zu einer Erosion der "Gläubigen" der Marke und zu Austritten aus der "Church of Jobs" kommen. Apple wird es, argumentiert Colony, so wie Disney nach Walt Disney oder Sony nach Morita ergehen.