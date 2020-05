APA verbessert Ergebnis

"An das Ergebnis 2011 werden 2012 nicht herankommen", warnt Peter Kropsch, Vorsitzender der APA-Geschäftsführung vor. "Etwa ein Fünftel" des konsolidierten Gruppen-Umsatzes steuert die 60-Prozent-Beteiligung der APA, die Schweizer Bildagentur Keystone bei.



Herman Petz, CEO der Moser Holding wurde als Vorsitzender des APA-Vorstandes und Hans Gasser, CEO der WirtschaftsBlatt AG, als Vorsitzender des APA-Aufsichtsrates, für weitere drei Jahre in ihren Funktionen bestätigt. Petz geht in seine vierte Amtsperiode.



Eugen Russ wurde als stellvertretender Vorstandsvorsitzender bestätigt. Helga Schrott von der Kleinen Zeitung geht in Bildungskarenz und übergibt ihr APA-Vorstandsmandat an Dietmar Zikulnig.