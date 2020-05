Anitra Eggler macht sich selbständig

Und das tut Eggler als Marketing-, Medien- und Kommunikationsberaterin. Als solche wird sie ab 15. Oktober für PKP BBDO tätig sein und ist als Digital Mastermind in die Kreativarbeit der Agentur eingebunden. In der Zwischenzeit hat Anitra auch ihre eigene Identity-Base Anitra-Eggler.com fertiggestellt. Die ging am 21. September online. Dort bloggt Eggler und zeigt was sie sonst noch alles drauf hat. Und das ist ziemlich viel.