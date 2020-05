Angry Birds bekommen eigenes Video-Network

intRovio macht einer neuerlichen Schritt um Angry Birds als globale Entertainment- und Medienmarke zu verankern. Am 16. und 17. März 2013 geht die erste von 52 Episoden der Angry Birds-Cartoonserie auf Sendung. Die Premiere findet in den Programmen von verschiedenen TV-Networks - wie etwa bei Super RTL - am 16. März statt. Ab 17. März ist die Serie in einem eigenen Channel in allen Angry Birds-Apps weltweit sowie auf Video-on-Demand-Plattformen, Smart-TVs, etc. zu sehen.