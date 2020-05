Amazon erwirtschaftet höchsten Shop-Umsatz in Österreich

at356,1 Millionen Euro lukrierte Amazon im Jahr 2012 in Österreich. Dieser Umsatz setzt sich aus dem Amazon.at-Erlös im Ausmaß von 317,7 und jenem von Amazon.com von 38,4 Millionen Euro zusammen. Während Amazon.at als umsatzstärkster Shop Österreichs geführt wird, liegt Amazon.com in einer auf Unternehmensangaben sowie einer Hochrechnung auf Basis einer Regressionsanalyse basierender Reihung an achter Stelle. Hinter Amazon.at folgen die Otto Group-Shops Universal.at mit 92,8 und Ottoversand.at mit 63,1 Millionen Euro errechnetem Jahresumsatz.