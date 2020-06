Alles für die Schönheit: Für ATV unters Messer

"Ich möchte die größten Lippen der Welt haben", sagt die 25-jährige Vanny Vanille. Sie steht vor der ATV-Kamera in der Praxis des Schönheitschirurgen Jörg Knabl, der sie händeringend davon abzubringen versucht, die gewünschten Operationen wirklich durchzusetzen. Die junge Frau hätte eigentlich nichts gegen "Schlauchboote", wie sie sagt. Willkommen in der neuen Doku-Soap "Alles für die Schönheit" (20.15 Uhr, ATV).

Laut Senderbeschreibung sieht man in der Serie "Menschen, die nicht mehr mit ihrem Schönheitsmakel leben können." Konkret heißt das: Eine junge Frau, der irgendein mieser Ex-Freund gesagt hat, ihr kleiner Busen sei nicht weiblich genug, wird von einem der drei teilnehmenden Ärzte (in dem Fall der Lugner-Spezi Artur Worseg) freundlich beraten. Irgendwie werde man die Busen schon vergrößern können, meint der Beauty-Doc. Dass die junge Frau vielleicht eher einen guten Ratschlag als einen neuen Busen braucht, scheint ihm nicht in den Sinn zu kommen. ATV macht damit sicher Quote.