Aigner-Zeit für Luminox

atLuminox könnte man verkürzt als "Streitkräfte"-Uhren-Marken bezeichnen. Die Schweizer Uhren bekamen von der US Army, den Navy Seals und der US Air Force ihren Stempel als zu Wasser, Land und in der Luft taugliche Zeitmessgeräte. Derzeit läuft die Markteinführung von Luminox in Österreich. Als kommunikativer Wegbereiter fungiert Aigner PR.