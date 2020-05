adworx-Lauf

at"Wir haben einen Lauf", erklärte adworx-Geschäftsführerin Martina Zadina in den vergangenen Wochen immer wieder. Mit dem umgangssprachlichen Begriff "einen Lauf haben" umschreibt sie die derzeitige Erfolgssträhne. Der Vermarkter konnte eine ansehnliche Zahl an neuen Aufträgen an Land ziehen. Um dieses gestiegene Arbeitsvolumen zu bewältigen, erweitert Zadina das Team.