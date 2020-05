Admiral Sportwetten wird Hannover 96-Partner

at, deDas Novomatic-Unternehmen Admiral Sportwetten vereinbarte eine Ballsport-Partnerschaft in Deutschland. Das Unternehmen wird Wettpartner des Bundesliga-Clubs Hannover 96 und schließt damit die erste Sponsoring-Kooperation außerhalb Österreichs ab. Die Partnerschaft setzt mit dem 26. Spieltag der Deutschen Bundesliga ein und baut sich zu einer exklusiven Zusammenarbeit in der Meisterschaftssaison 2013/14 auf.