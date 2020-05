Adition und Leverate erweitern For-Equity-Modell

Adition und Leverate Media sehen hierin einen Weg, in Aufbau begriffenen Unternehmen liquiditätsschonend Kommunikationsinstrumentarien zugänglich zu machen, die sie in ihren verschiedenen Wachstumsphasen unterstützen.



Adition Technologies steuert Auslieferungs-, Real-Time-Advertising-, Tracking- und Customer-Journey-Technologie und Optimierungsmaßnahmen für Display-, Mobille-, Social- und Video-Werbekampagnen bei.



Leverate Media liefert Media und deren Optimierung sowohl für Branding-Inventar in der jeweiligen Umfeld-Qualität als auch abverkaufsoptimierten Performance-Platzierungen zu.



Beide Unternehmen versprechen sich davon eine Vergrößerung ihres Kunden- und Marktpotenzials und eine Erweiterung des Geschäftsmodells.