Achensees ständige Interaktion

Das Tourismus-Unternehmen veröffentlicht zunächst in verschiedenen Blogs. Von dort werden News, Events, etc. via Schnittstellen auf Social Media-Plattformen wie Facebook, YouTube und Twitter veröffentlicht. Im vergangenen Sommer etwa wurden, so Tschoner, elf Prozent der Zugriffe auf die Startseite zur Achensee-Attack.at via Facebook.com/Achenseeattack generiert.