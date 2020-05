Acentic eröffnet Media-Division

Acentic Media hat, wie dessen Media-Director Karl Heasman erklärt, jetzt die kritische Grösse und die notwendige Tiefe erreicht, um zielgruppen-gerechte Werbekampagnen auszuliefern.



Diese Reichweite eigne sich, wie er spezifiziert, für Marken aus den Märkten Luxus, Finanzen, Automotive, Finanzdienstleistungen, Getränke, Spirituosen und Technologie. Angesprochen und erreicht können über das Acentic Media-Netzwerk vorrangig Business-Reisende. Diese Zielgruppe zeichnet sich, so Heasman, dadurch aus, dass sie nur schwer über traditionelle Media-Kanäle erreichbar ist und im Schnitt drei Stunden täglich Hotel-TV-Programme mit ungeteilter Aufmerksamkeit konsumiert. Und diese Gäste sehen in ihren Hotel-Zimmern mehr Werbung als zuhause.



Einen ersten großen Vermarktungsschritt will Acentic Media im Rahmen der bevorstehenden Olympischen Spiel in London machen.