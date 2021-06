Accedo engagiert Vorlicky und Kriegelstein

Vorlicky, die langjährige Marken- und Marketing-Erfahrung mitbringt, wird bei Accedo für Konzeptionen und Marketing-Support verantwortlich sein und sich, wie nicht näher definiert wird, "um einen neuen Dienstleistungsbereich in der Agentur kümmern".



Sie gründete und führt Agency4Success, ihre eigene Agentur. In den Jahren 1990 bis 2002 war sie Marketingleiterin des Einzelhändlers Merkur, Brand Managerin bei Sara Lee und Produktmanagerin im Dienste Beiersdorfs. Sie arbeitete an den Marken Nivea, Labello, Delial, Natreen und Lancome. Nach der Arbeit mit dem Nivea Kundenclub konzipierte sie Friends of Merkur, den Merkur-Kundenclub mit.