A1 TV wird zum Mehrsehen optimiert

A1 TV ist auf eine veränderte Fernseh-Nutzung ausgerichtet. Für deren Analyse war der Usability-Experte Manfred Tscheligi von der Universität Salzburg verantwortlich. Die Ergebnisse aus einer quantitativen und qualitativen Befragung österreichischer Fernseh-Zuschauer flossen in das Screen- und Navigationsdesign von A1 TV ein, das wiederum die von Tablet-PCs abgeleitete horizontale Bewegung der Nutzer durch das Inhaltsangebot aufgreift.



Sperl will die neuen und künftigen Käufer von A1 TV mit intuitiv zu folgenden Pfaden durch das "über 180 TV-Sender" und "mehr als 2.000 Filme" in der Video-on-Demand-Bibliothek sowie den Programm-Guide überzeugen und gewinnen.



Dieser Electronic Program Guide ist, wie Sperl erläutert, orientiert sich in der Anordnung der TV-Sender, dessen Programm-Abläufen und den Inhaltsinformationen an Print-Programmies. Hier sollen A1 TV-Seher sich in gelernten Verhaltensweisen und vertrauten Erscheinungsbildern wiederfinden und wohlfühlen. Der Guide liefert eine Zehn-Tages-Vorschau und ist direkt mit der Aufnahme-Funktion verknüpft. Der integrierte Rekorder bietet Speicherplatz für 175 Stunden Aufnahme. Dort platzieren Zuschauer auch die Inhalte, deren linearen TV-Konsum sie kurzfristig und vorübergehend unterbrechen müssen. Und der später fortgesetzt werden soll.



Das TV- und Video-Portfolio beschreibt Sperl natürlich in Superlativen, zu dem es in Österreich keinen Mitbewerb gibt. Mehr als 30 HD-Programme sind jetzt im Bouquet, acht HD-Programme kommen am 16. Oktober dazu und zehn regionale TV-Sender sind derzeit via A1 TV zu konsumieren, quantifiziert Sperl. Was von Außen betrachtet plausibel klingt aber auch schwer verifizierbar ist.



Das Film-Angebot ist sowohl in deutschssprachigen Synchronisierung als auch in der ursprünglichen Sprachversion zu sehen.



A1 TV geht als Smart TV-Angebot durch, wenn als zentrales Wesensmerkmal dafür die Internet-Verbindung definiert ist. Da sie jedoch Grundvoraussetzung von A1 TV ist, muss dessen Smartness an anderen Merkmalen festgelegt werden. An integrierten Apps beispielsweise. Sperl verweist auf die ORF-TVthek und auf Twitter-, Facebook- und flickr-Integration als Indizien für den Smart- oder auch Social TV-Charakter des Produkts.



Der Zugang zu diesen TV-Zukunftsaspekten erfolgt aus der, wie Sperl argumentiert, "Laid-Back-Nutzung von TV". Zuschauer können Twitter-Feeds und Facebook-Updates zunächst nur mitverfolgen und mono-direktional an der Live-Kommunikation zu Programm-Inhalten antizpieren und nicht partizipieren.



Das Thema App hat aber auch als Teil der Multi-Screen-Strategie von A1 TV eine Dimension. Wie zuvor ist A1 Telekom Austria hier zurückhaltend.