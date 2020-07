50 Jahre "Spiegel"-Affäre

Es ist genau 50 Jahre her: Am 8. Oktober 1962 erschien das Hamburger Nachrichtenmagazin Spiegel mit einer brisanten Titelgeschichte. Der Autor, Conny Ahlers, deckt darin auf, dass die BRD für einen Atomkrieg in Mitteleuropa nicht gewappnet und auf die Unterstützung der USA angewiesen wäre.

Der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß schäumte vor Wut und holte zum Schlag gegen das Magazin aus. Am Abend des 26. Oktober 1962 – ein Freitagabend, Hauptproduktionszeit – wurden die Redaktionsräume gefilzt, Schreibtische ausgeräumt und Archive versiegelt. Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein und sechs weitere Mitarbeiter wurden verhaftet. Der Vorwurf: Landesverrat.

Eine Fehleinschätzung, wie bald klar wurde. Augstein wurde nach 103 Tagen als strahlender Sieger aus der Untersuchungshaft entlassen – und Strauß hatte sich der Amtsanmaßung und Freiheitsberaubung schuldig gemacht, wie die Bonner Staatsanwaltschaft später feststellen sollte. Die Bundesregierung von Kanzler Konrad Adenauer geriet in Bedrängnis, Verteidigungsminister Strauß verlor sein Amt.

Die sogenannte Spiegel-Affäre wertete Aug­steins 1947 gegründetes Magazin ungeheuer auf – Augstein (2002) selbst wurde nach Einschätzung des deutschen Historikers Hans-Ulrich Wehler zum "ungekrönten König der deutschen Medien"– und läutete einen gesellschaftlichen Wandel ein. So gingen Professoren und Studenten erstmals gemeinsam auf die Straßen, um gegen die Verhaftung der Journalisten und für die Pressefreiheit zu demonstrieren. "Spiegel tot – Freiheit tot" lautete eine ihrer Parolen.

Ein Vorgeschmack auf die 68er. Und ein entscheidender Beitrag zur Etablierung einer vierten Staatsgewalt in Deutschland.