47 Grad für Jakober

atMirjam Jakober steigt bei der Agentur 47 Grad in das Kreativwirtschaft-Berufsleben ein. Sie bringt aus ihrer akademische Ausbildung im Bereich "Interdisziplinäres Design" die Basis mit, um in der Agentur in den Bereichen Verpackungsdesign und Messestand-Gestaltung in die Praxis gehen zu können, die Arbeit mit den Ansprüchen von Auftraggebern und die Wirkung ihrer schöpferischen Leistungen im Markt kennen zu lernen.