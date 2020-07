123Consulting realisiert ÖAMTC-Promotion-Kommunikation

Der Aufruf und die Aktivierung zu dieser Fahrtechnik-Promotion erfolgt mittels Online-Werbung. Und zwar in klassischer Form und über Facebook. Diese Kommunikation führt auf die Landingpage Motorrad2014.at hin.



Dieses Promotion-Werkzeug wird mittels klassischer Banner-Kampagne beworben. Im Facebook-Forum findet die Kommunikation mit Motorradfahrerinnen und -fahrer sowie allen an diesem Fahrtechnik-Wettbewerb statt. Dieser mündet nach Vorentscheidungen in den Bundesländern im Finale der besten 50 Motorradfahrenden. Und der Vergabe eines Zweirades der Marke Honda.