Athen: Wenig Sonne für Helios-Projekt

Für die Umsetzung des 20-Milliarden-Euro-Projekts wird um Investoren geworben. Auch in Österreich. Auf einer Info-Veranstaltung der Außenwirtschaft Österreich wurde Helios am Freitag in Wien vorgestellt. Die zum Teil widersprüchlichen Darstellungen des Projektes von griechischen Vortragenden warfen leider mehr Fragen auf, als sie beantworten konnten.

In zahlreichen Wortmeldungen aus dem Publikum war die Skepsis potenzieller Investoren heraushören. „Zu wenig Planungssicherheit“, hieß es vielfach. Auf Fragen wie: „Wo liegen die Strom-Einspeisetarife und wie lang werden sie garantiert? Mit wem werden die Verträge abgeschlossen? Was passiert, wenn die Drachme wieder eingeführt wird?“, konnten kaum zufriedenstellende Antworten gegeben werden.

Griechenlands Umweltminister Giorgos Papakonstantinou gab sich in der Vorwoche dennoch zuversichtlich. Noch heuer sollen alle administrativen Vorbereitungen abgeschlossen sein, Ende 2013 die erste Solaranlage stehen. „Um zu zeigen: Es funktioniert.“ Ein Gesetz für einfachere Genehmigungen werde „in diesen Wochen“ verabschiedet, versicherte Papakonstantinou.