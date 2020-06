Athen: Regierungssuche vor dem Aus

Den Sparpakt hat das Volk verurteilt und keine Regierung darf ihn fortsetzen." Alexis Tsipras, Chef der griechischen Radikallinken (SYRIZA), ließ auch Freitag Abend keinen Zweifel daran, wie er zu einer gemeinsamen Regierung mit den einstigen Großparteien PASOK und Nea Dimokratia steht: Nämlich frontal dagegen. SYRIZA, die sich bei den Wahlen zur zweit stärksten Partei des Landes katapultiert hatte, bleibt bei ihrem Nein zu jeder Beteiligung an einer Pro-Sparprogramm-Regierung.

Damit sind fünf Tage nach dem Urnengang in Griechenland alle Versuche gescheitert, eine tragfähige Regierung zu bilden. Neuwahlen stehen ins Haus. Zunächst aber wird Staatspräsident Karolos Papoulias spätestens am Montag in Athen eine Sitzung aller Parteivorsitzenden einberufen und nochmals eine Koalition anmahnen. Doch seine Chancen sind minimal, ein neuerlicher Urnengang dürfte für den 17. Juni angesetzt werden.