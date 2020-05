Arbeitslosigkeit vor Rekordhoch

Waren zunächst exportorientierte Branchen stärker von Mitarbeiterabbau betroffen, so geht es laut Mahringer jetzt in die Breite. Bei Leiharbeitern betrage der Zuwachs nur noch 7,5 Prozent, vor rund eineinhalb Jahren lagen sie noch ganz vorne. Jetzt gibt es den stärksten Anstieg am Bau (plus 18 Prozent), im Gesundheits- und Sozialwesen (plus 16,4 Prozent) und im Handel (plus 13,8 Prozent).

Dass der Handel unter den Top-3-Branchen liegt, hat für Hofer zwei Gründe: „Der private Konsum ist relativ schwach und Pleiten wie dayli oder Niedermeyer bleiben nicht ohne Folgen.“ 3468 dayli-Beschäftigte verloren im August ihren Job. Davon sind noch 1100 – fast ausschließlich Frauen – beim Arbeitsmarktservice vorgemerkt, 153 weitere befinden sich in Schulungen.

Die ehemaligen Mitarbeiter der pleitegegangenen Alpine Bau hingegen haben zwar fast alle wieder einen Job. Doch in der Baubranche gibt es laut den Experten zu wenig Baustellen für zu viele Arbeitsuchende. Mahringer zufolge sollte die neue Regierung ein Baupaket beschließen, das vor allem die Schaffung von ohnehin dringend benötigten Wohnraum in Städten beinhaltet.