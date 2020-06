Apple-Boss: Eine Million Dollar Gage pro Tag

Die Verknüpfung von dicken Gagen mit langfristigem Unternehmenserfolg nimmt laut Hay Group seit der Finanzkrise kräftig zu. 2011 machten sie erstmals den größten Gehaltsbestandteil bei den Spitzenführungskräften in den USA aus – und lösten die umstrittenen Jahres-Boni ab.

Bei Apple zahlt sich diese Lösung für beide Seiten aus: 2011 stieg der Gewinn auf 26 Milliarden Dollar. Gleichzeitig schaffte es Apple in der am Dienstag veröffentlichten Markenwertstudie von Millward Brown klar auf Platz 1: Mit einem Markenwert von 183 Milliarden Dollar liegt Apple klar vor IBM mit 116 Milliarden. Die Aktionäre glauben an Cook: Mittlerweile notiert die Aktie bei 560 Dollar – was auch den Wert von Cooks Aktien weiter in die Höhe treibt.