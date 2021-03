Apothekenvorbehalt: dm blitzt erneut beim Höchstgericht ab

Nicht rezeptpflichtige Arzneimittel, so genannte OTC-Produkte, dürfen auch weiterhin nur von Apotheken sowie im Kleinverkauf oder Fernabsatz bezogen werden. Ebenso bleibt das absolute Verbot der Abgabe von Arzneimitteln in Selbstbedienung aufrecht. Das entschied der Verfassungsgerichtshof (VfGH) nach einer neuerlichen Beschwerde der Drogeriemarktkette dm in Sachen Apothekenvorbehalt.

Das Unternehmen kämpft seit Jahren für eine Liberalisierung beim Verkauf von nicht-rezeptpflichtigen Arzneien. Es ist der Ansicht, dass die angefochtenen Vorschriften gegen das Recht auf Freiheit der Erwerbsausübung verstießen. Den öffentlichen Interessen des Patientenschutzes, der Arzneimittelsicherheit, der Gesundheit sowie des Konsumentenschutzes könnte nämlich auch durch Drogisten entsprochen werden. Ein Apothekenvorbehalt sei daher unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig, argumentiert dm.

Öffentliche Gesundheitsziele

Mit dem heute, Dienstag, veröffentlichten Erkenntnis wies der VfGH den Antrag erneut ab. Begründung: Der Apothekenvorbehalt diene mehreren im öffentlichen Interesse liegenden Zielen wie eine funktionierende Versorgung der Bevölkerung mit Heilmitteln sicherzustellen. Dazu komme, dass Apotheken zahlreichen öffentlich-rechtlichen, standes- und disziplinarrechtlichen Verpflichtungen unterliegen, die sicherstellen sollen, dass dieses Ziel auch tatsächlich erreicht werde.

Der Apothekenvorbehalt stelle daher keinen unverhältnismäßigen Eingriff in die Erwerbsfreiheit und keinen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz dar, heißt es in der Aussendung des VfGH.