Apfelbauern jubeln über saftige Ernte

Fritz Prem ist zufrieden: Der Apfelbauer aus dem steirischen Kaindorf hat die Ernte seiner 14 Hektar Bio-Obst so gut wie eingebracht. Und die Nachfrage nach Bioware steigt konstant: "Der Markt für Saft wächst rapide. Wir haben Probleme, die Nachfrage zu erfüllen." Auch die Nachfrage von Firmen, die Baby-Nahrung herstellen, wachse stark.



Der traumhafte Herbst hat der Qualität einen ordentlichen Schub verpasst: "Das traumhafte Herbstwetter war gut für den Zuckeraufbau, zudem verringert es das Risiko von Lagerkrankheiten." So wie Prem freuen sich viele Obstbauern über die heurige Ernte.



Auch die Menge passt: "In Österreich werden wir heuer 225.000 Tonnen Äpfel ernten. Das ist ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr", ist Anton Gangl, Präsident des Bundesobstbauverbandes, optimistisch.



Hagelunwetter wären zwar auch über Österreichs Anbaugebieten niedergegangen, doch Hagelnetze hätten große Einbußen verhindert. Anders war es in Deutschland oder in Polen, wo Unwetter und Frost für Ernterückgänge sorgten. Ein Plus in Österreich, ein Minus in anderen Ländern bedeuten, dass die Preise nicht ausschlagen werden. Gangl: "Die Konsumenten können heuer ein konstantes Preisniveau erwarten."