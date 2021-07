Amerika wendet sich von Europa ab

Die 21 APEC Staaten (Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft) zeichnen für 41 Prozent der Weltbevölkerung, knapp 56 Prozent der globalen Produktion und 49 Prozent des Welthandels. Schon jetzt schaffen Exporte in die Region drei Millionen Arbeitsplätze in den USA.

Und das ist erst der Anfang: "2022 werden 54 Prozent der weltweiten Mittelschichten im Pazifischen Raum leben. Bis dahin steigen die Waren- und Dienstleistungsimporte der Anrainernationen von heute vier Billionen auf zehn Billionen Dollar. Die Obama Administration hat ambitionierte Ziele: Die Verdopplung des Handelsvolumens innerhalb von fünf Jahren", erklärt Werz. Der Pazifik sei die Zukunft Nordamerikas, das gelte insbesondere für die neuen, jungen Generationen. China liegt bereits an fünfter Stelle als Ziel amerikanischer Auslandsstudenten, auch die Zahlen in Japan und Südkorea steigen überdurchschnittlich stark. In Asien wiederum sind die Mittelschichten seit Beginn des Jahrhunderts um das Siebenfache gewachsen. Über 40 Prozent der internationalen Studenten in den USA kommen aus Asien. Werz: "Schon Präsident Obama ist lebendiger Ausdruck dieser globalen Verschiebungen. Aufgewachsen in Indonesien, Hawaii und Kansas, bezeichnete er sich als ersten Pazifischen Präsident der USA."