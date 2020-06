Altes Speiseöl wird zu Biodiesel

Das Potenzial bei der Nutzung von Altölen ist noch groß. Einer Studie der Universität Graz zufolge fallen im Jahr 60.000 Tonnen Altöle in Österreich an. Münzer will den Anteil dieser Öle an der Biodiesel-Erzeugung von derzeit einem Viertel in den nächsten Jahren auf die Hälfte steigern.

Er appelliert dazu an die Gemeinden, entsprechende Sammelsysteme einzuführen. Damit könnten sie auch Geld verdienen. Immerhin kostet die Tonne Altöl rund 500 Euro.

Die vermehrte Nutzung von Altstoffen zur Energiegewinnung unterstützt auch Landwirtschaftskammer-Präsident Gerhard Wlodkowski. Damit könnten teure Energieimporte ersetzt werden.