Insolvenzverwalter startet Versteigerung der Tochterfirmen

Im Insolvenzverfahren der Alpine Bau kommen bereits nächste Woche die ersten Beteiligungen unter den Hammer. Bis Donnerstag müssen die Interessenten für die Hazet Bau und andere Alpine-Töchter verbindliche Angebote abgeben. In sogenannten Bieterverfahren können die drei Bestbieter dann die jeweiligen Beteiligungen nächste Woche ersteigern. Am Montag, Mittwoch und Donnerstag, jeweils am Nachmittag, hat Masseverwalter Stephan Riel Sitzungen des Gläubigerausschusses anberaumt, um die Versteigerungen absegnen und von der Konkursrichterin genehmigen zu lassen. Das bestätigt Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform.