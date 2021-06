Aldi-Erbe Berthold Albrecht gestorben

Spätestens mit der Eröffnung des ersten Aldi-Marktes 1962 in Dortmund verschrieben sie sich kompromisslos dem Diskont-Prinzip: Wenige Artikel, Verzicht auf aufwendige Ladeneinrichtungen - und günstige Preise. Die beiden Aldi-Gründer teilten Anfang der 60er Jahre die Firma in Aldi Nord und Aldi Süd auf. Was nur wenige wissen: Das Kürzel Aldi steht für Albrecht-Discount.

Der Erfolg gab ihnen recht: Die Umsätze explodierten. Inzwischen betreiben Aldi Nord und Aldi Süd nach eigenen Angaben allein in Deutschland zusammen mehr als 4.000 Filialen. Aldi gibt es aber nicht nur in der Bundesrepublik: In ganz Europa, in den USA und sogar in Australien gibt insgesamt mehrere Tausend Filialen.