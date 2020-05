Al Jabers Geldquelle sprudelt wieder

Zahlreiche geplatzte Zahlungsversprechen haben Investor Mohamed Al Jaber in Österreich negative Schlagzeilen beschert. Doch jetzt räumt der Scheich offenbar seine Scherben auf – und begleicht offene Forderungen. Den Anfang machte am Mittwoch die Meldung der Magnat-Gruppe, wonach man sich mit Al Jabers Gesellschaft JJW in der Causa Hotelprojekt Schwarzenberg geeinigt habe. 6,5 Mio. Euro wollte die defizitäre Magnat für 18,8 Prozent und berief sich auf eine Ausstiegsklausel im Vertrag. Mit 2,65 Mio. Euro hat Al Jaber nun die Klage aus der Welt geräumt und den Anteil übernommen.

Am Donnerstag vermeldete dann das Portal Arabian Business , Al Jaber hätte in London einen 150 Mio. Dollar (113 Mio. Euro) schweren Rechtsstreit mit der Standard Bank ausgeräumt. Sprecherin Jannice Garraway bestätigt am Freitag dem KURIER: „Am 7. Dezember haben die Standard Bank und Scheich Al Jaber ein einvernehmliches Abkommen geschlossen, um den Disput beizulegen.“

Wegen säumiger Zahlungen hatte die Bank im Vorjahr Al Jabers Vermögenswerte einfrieren lassen. Wie Al Jaber im Oktober vor Gericht erklärte, hätte diese Anordnung Teile seiner JJW Hotels in den Konkurs geschickt und ihn 1,6 Milliarden Dollar gekostet. Bank-Sprecherin Garraway: „Mit der Einigung kann Al Jaber wieder über die eingefrorenen Vermögenswerte verfügen.“