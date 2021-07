Airlines: Sparstifte und Sponsoren-Suche

Am Luftfahrthimmel weht ein rauer Wind. Die AUA-Mutter Lufthansa muss sich unter anderem auf verstärkte Konkurrenz seitens der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft Air Berlin einstellen. Diese meldet für 2011 eine Rekordzahl an Passagieren. Insgesamt 35,3 Millionen Fluggäste haben die Berliner befördert, um 1,2 Prozent mehr als 2010. Bei einer Reduktion des Flugangebotes um 1,1 Prozent hat Air Berlin im abgelaufenen Jahr die Auslastung ihrer Flotte von 76,4 auf 78,2 Prozent gesteigert.



Und die finanziell gebeutelte Airline war auch bei der Partnersuche erfolgreich. Sie holen sich mit der arabischen Fluglinie Etihad einen finanzstarken Investor an Bord. Noch im Jänner sollen die Kartellwächter die Aufstockung der Etihad-Anteile an Air Berlin von drei auf 29,2-Prozent absegnen. Die Investoren vom Golf legen 73 Millionen Euro für neue Aktien auf den Tisch und stellen zudem ein 200 Millionen Euro schweres Darlehen in Aussicht. Läuft alles nach Plan, wird Air Berlin schon bald ab Berlin in Richtung Abu Dhabi abheben, wo es Anschlussflüge nach Asien und Australien gibt.



Air-Berlin-Chef Hartmut Mehdorn erhofft sich durch die Zusammenarbeit jährlich Kostensenkungen von bis zu 40 Millionen Euro.