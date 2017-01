Airbnb: "Automatisierte Kurtaxen-Abgabe" in Tirol

In Tirol setzt man auf Verhandlungen mit dem Online-Zimmervermittler Airbnb. Man befinde sich derzeit in Gesprächen über eine "automatisierte Kurtaxen-Abgabe", sagte der Fachgruppenobmann der Hotellerie in der Wirtschaftskammer Tirol, Mario Gerber, im Gespräch mit der APA. Das US-Unternehmen sei jedenfalls von dem Tiroler Vorschlag "begeistert" gewesen, so Gerber.

"Ziel ist es, diese Lösung mit Airbnb noch in diesem Jahr zu finalisieren", erklärte er. Es seien auch noch Gesetzesänderungen nötig. Die politisch Verantwortlichen im Land habe man jedenfalls mit im Boot. Mit Landeshauptmann und Tourismusreferent Günther Platter (ÖVP) habe er "tolle Gespräche" in dieser Causa geführt, so Gerber.

"Es ist uns ein großes Anliegen, dass mit gleichen Waffen operiert wird. Es gehören Regeln her"

Es handle sich um einen "ersten Schritt", durch den die Tourismusverbände zu ihrem Geld kommen würden. Von Vorteil sei, dass die Kurtaxe in Tirol zentral abgeführt werde. Er hoffe, dass nach Inkrafttreten einer solchen Lösung "viele Anbieter ins Legale wechseln", meinte Gerber und fügte hinzu: "Es ist uns ein großes Anliegen, dass mit gleichen Waffen operiert wird. Es gehören Regeln her". Von Strafen und Kontrollen hält der Wirtschaftskammerfunktionär indes nicht viel. Dies sei in der Praxis de facto nicht umsetzbar. Denn man müsse sich die Frage stellen, "mit welchem Recht wird da an der Tür geläutet und kontrolliert". Er habe auch prinzipiell nichts gegen den US-Riesen, es gehe ihm lediglich um faire Spielregeln. "Wir wollen innovative Produkte zulassen", betonte Gerber.

Foto: /Airbnb Das "Problem" mit Airbnb scheint sich indes in Tirol noch auf die Landeshauptstadt Innsbruck zu beschränken. Man habe zwar keine genauen Erhebungen bzw. Zahlen über die Anzahl der Vermietungen via Airbnb, aber die "Auswüchse" seien schwer tragbar, erklärte Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-PLörer (FI) gegenüber der APA. Man werde sich die Problematik genau anschauen, prüfen und beobachten, wie strengeren Regelungen in anderen Städten greifen. Jede Maßnahme sei prinzipiell begrüßenswert.

In bekannten Tiroler Tourismusregionen sieht man die Sache hingegen vorerst gelassen. Laut der Direktorin von Kitzbühel Tourismus, Brigitte Schlögl, gebe es derzeit in und um die Gamsstadt kein akutes Problem. Man recherchiere aber und schauen, "welche Dimension" das hat. "Es ist eher ein Problem der Städte", meinte auch Ischgls TVB-Geschäftsführer Andreas Streibl. Generell betrachte er die Problematik als "sehr sensibel", eine Patentlösung, mit der man dem begegne, sehe er derzeit aber nicht.

Vier Vermieter in Villach ausgeforscht

In Kärnten sind unterdessen bereits Schritte gegen Private eingeleitet worden, die Zimmer über Onlineplattformen wie etwa Airbnb vermietet haben. So wurden vier Vermieter in Villach ausgeforscht, erklärte ein Sprecher der Stadt auf APA-Anfrage - man fordert auch eine einheitliche gesetzliche Regelung. Keine Probleme in dieser Angelegenheit sieht man aktuell rund um das Skigebiet Nassfeld.

"2016 wurden aufgrund der Angaben der Plattform Kontrollen durchgeführt, auch in Kooperation mit dem Tourismusverband Villach", sagte der Sprecher der Stadtgemeinde. Die vier Vermieter, die man ertappt hat, haben die Ortstaxe danach entrichtet. Weitere haben sich von sich aus aufgrund einer grundsätzlichen Information durch Airbnb selbst bei der Abgabenbehörde gemeldet und entsprechende Erklärungen abgegeben. "Da es sich um ein österreichweites Problem handelt, wäre es wünschenswert, wenn es diesbezüglich eine einheitliche gesetzliche Regelung geben sollte", heißt es vonseiten der Stadt Villach.

Foto: /airbnb Rund um das Kärntner Skigebiet Nassfeld macht man sich dagegen keine Sorgen wegen in großem Stil entgangener Einnahmen durch Privatzimmervermieter. "Möglicherweise fallen ein paar Vermieter durch den Rost. Allerdings haben wir sowohl im Sommer als auch im Winter spezielle Karten für alle Gäste, mit denen sie in den unterschiedlichen Bereichen Ermäßigungen erhalten", sagte Ulrike Burgstaller von NLW-Tourismus. Durch diese Karten habe man eine sehr gute Abdeckung, jede einzelne Buchung sei dadurch in einem System hinterlegt.