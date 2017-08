Air Berlin: Bleiben Passagiere aus, wird es schneller eng

Bei den Entscheidungen über die Zukunft von Air Berlin drängt die Zeit. Wie lange die Airline den Betrieb mit Hilfe des deutschen Staatskredits über 150 Mio. Euro aufrechterhalten kann, hängt von der Buchungslage ab, sagte eine mit der Lage vertraute Person. "Wenn die Passagiere nicht bei der Stange bleiben, kann es sein, dass man früher den Gürtel enger schnallen muss."

Am gestrigen Dienstag, dem Tag der Insolvenzanmeldung, seien die Buchungen zurückgegangen, aber nicht dramatisch, sagte der Insider zu Reuters. Air Berlin hatte angekündigt, trotz der Insolvenz weiterzufliegen.

Geld könnte bis November reichen

Die deutsche Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hatte am Dienstag erklärt, das Geld dürfte reichen, um den Betrieb von Air Berlin bis Ende November zu gewährleisten. In der Zwischenzeit sollen die Verhandlungen mit Lufthansa und Easyjet über die Übernahme von Teilen von Air Berlin - vor allem die begehrten Start- und Landerechte - abgeschlossen sein. "Die Slots sind das einzig Werthaltige. Die Ideallösung wäre, das so zu filetieren, dass nichts übrig bleibt", sagte der Insider. Sondierungsgespräche sollten rund ums Wochenende stattfinden.

Aus insolvenzrechtlicher Sicht muss die Zukunft von Air Berlin aber bis Ende Oktober zumindest ansatzweise klar sein. Denn die deutsche Arbeitsagentur zahlt die Löhne der 7.200 Mitarbeiter in Deutschland nur im vorläufigen Insolvenzverfahren, von August bis Oktober. Für Juli hatte Air Berlin noch selbst gezahlt. Ab November müsste die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft die Personalkosten wieder selbst stemmen.

Personal am Markt gefragt

Die Crews von Air Berlin haben nach Einschätzung der deutschen Gewerkschaft Verdi gute Aussichten auf neue Arbeitsplätze. "Für die Kollegen in Kabine und Cockpit sind die Chancen sehr hoch", sagte Bundesvorstandsmitglied Christine Behle. "Auf dem Markt wird viel Personal gesucht." Schwierig sei die Zukunft für die Verwaltungsmitarbeiter. "Da machen wir uns große Sorgen, denn jeder mögliche Übernehmer hat ja schon eine Verwaltung." Je nach Käufer gelte das auch für die Technik.

Nach dem Insolvenzantrag soll es bei Air Berlin am Freitag ein erstes Gespräch zwischen Gewerkschaft und Geschäftsführung geben. Auch in Österreich bei Niki suchen die Arbeitnehmervertreter die Gespräche mit dem Management.

Experte: Niki könnte bei Eurowings landen

Die Österreich-Tochter Niki könnte Teil von Eurowings werden, sagte der österreichische Luftfahrtexperte Kurt Hoffmann am Mittwoch im ORF-Morgenjournal. Gespräche über eine solche Lösung würden nach dem Informationstand von Dienstagnachmittag geführt, sagte Hoffmann. Niki beschäftigt rund 850 Leute.

Auch der zum Reisekonzern Thomas Cook (Neckermann Reisen) gehörende Ferienflieger Condor soll laut dpa-AFX Interesse an der Teilnahme an Auffanglösungen bekundet haben - zumal ein Teil der Thomas Cook-Reiseveranstalter-Gäste mit Air Berlin und ihrer Tochter Niki in den Urlaub geflogen wird.

Der weltgrößte Reisekonzern TUI sei ebenfalls involviert: 14 Flugzeuge seines Ferienfliegers TUIfly seien samt Personal bei Niki im Einsatz, der für TUI lukrative Deal sei jetzt in Gefahr. Ein seit vorigem Jahr geplantes Ferienflieger-Bündnis aus TUIfly und Niki war Anfang Juni geplatzt.

Der arabische Air-Berlin-Großaktionär Etihad hat sich bisher nicht geäußert. Nach Informationen des "Handelsblatts" ist sich die Herrscherfamilie in Abu Dhabi auch nicht einig, wie es mit Etihad weitergeht. Die Strategie, vor allem mit europäischen Partnern zu wachsen, ist gescheitert, auch Alitalia, die zweite große Beteiligung, ist mittlerweile pleite. Allerdings dürfte auch die aktuelle Situation bei Air Berlin zu der Entscheidung beigetragen haben. "Die finanziellen Zusagen waren an Ziele gekoppelt, die aber mittlerweile Makulatur sind nach den immer neuen Problemen", werden informierte Quellen aus Abu Dhabi zitiert.