Aiginger: "Diese Zeit haben wir nicht"

Der Warnschuss der Finanzmärkte vor den Bug des "neuen" Euro-Sorgenkindes Italien sei "vielleicht sogar ein Glücksfall", so Aiginger. Es sei die Chance die innenpolitischen Probleme Italiens in den Griff zu bekommen und Reformen endlich umzusetzen.



Diese "Warnung der Märkte" hätten in Österreich Androsch, Treichl und Raidl übernommen, freut sich Aiginger über die privaten Reforminitiativen aus Industrie und Bankenwelt. Erstaunlich genug sei, dass sich auch in Österreich langsam der Reformstau auflöse. Aiginger nennt als Beispiele die oberösterreichische Gesundheitsreform, die Schritte zur Verwaltungsvereinfachung in der Steiermark oder den Beschluss über das neue Ökostromgesetz. "Plötzlich bewegt sich was. Der pragmatische Step-by-Step-Ansatz beginnt Wirkung zu zeigen."