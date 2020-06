Ackermanns Victoryzeichen

2004 musste sich Josef Ackermann vor Gericht verantworten. Die Anklage gegen ihn und fünf Beteiligte im Mannesmann-Prozess lautete auf Untreue. Die Angeklagten standen unter dem Verdacht, den Düsseldorfer Konzern im Rahmen der Übernahme durch Vodafone durch überhöhte Prämienzahlungen an Manager um rund 58 Mio. Euro geschädigt zu haben. Ackermann beteuerte seine Unschuld; doch was in der Öffentlichkeit übrig blieb, war ein Foto, auf dem Ackermann das Victoryzeichen machte. Er wurde damit für viele zum Vertreter des ungeliebten amerikanischen Kapitalismus. Das Verfahren wurde später eingestellt, Ackermann musste eine Geldstrafe von 3,2 Mio. Euro leisten.

Bis 2005 setzte Ackermann ein Aktienrückkaufprogramm, Stellenstreichungen und einen Abbau der Beteiligungen um. Die Expansion ins Ausland (v. a. Asien) trieb er voran, 2006 war die DB in 76 Ländern präsent. Das Gewinnziel 25 Prozent vor Steuern und eine massive Steigerung des Aktienkurses erreichte Ackermann in den folgenden Jahren bis zum Ausbruch der Finanzkrise.

Wie alle Investmentbanken war die DB am Boom der US-Immobilienkredite beteiligt. 2008 sagte Ackermann: „Ich glaube nicht mehr an die Selbstheilungskräfte der Märkte.“ Das Jahr 2008 endete für die DB mit 3,9 Milliarden Euro Verlust. Durch Übernahmen stärkte Ackermann den Heimatmarkt. Zudem führte die DB eine Kapitalerhöhung über mehr als zehn Milliarden Euro durch, die größte in ihrer Geschichte.