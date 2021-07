Abheben mit dem Geld der Öl-Scheichs

Umtriebig sind auch die Scheichs aus Abu Dhabi. Ihnen gehört der spanische Ölkonzern Cepsa und 24,9 Prozent an der OMV. Zudem halten sie neun Prozent an Daimler und sind damit vor dem Emirat Kuwait (sieben Prozent) größter Aktionär. Und der libysche Staatsfonds hat sich noch unter Zeiten von Diktator Gaddafi an der französischen Bank Société Générale und der Bank Austria-Mutter UniCredit beteiligt.

Die Wüstensöhne sind auch mit ihrem Privatvermögen dick im Geschäft. Am Montag beteiligte sich etwa der saudische Prinz Alwalid bin Talal am Kurznachrichtendienst Twitter. Für 3,8 Prozent der Anteile zahlte er 300 Millionen Dollar. Der Neffe des saudischen Königs hält bereits zehn Prozent am Medienkonzern News Corp von Rupert Murdoch.

Dass auch potente Staatsfonds ins Schlingern geraten können, zeigt jener aus Dubai. Er übernahm sich beim Bau der künstlichen Luxus-Palmeninseln im Emirat. Ende 2009 hatte er Schulden von 20 Milliarden Euro angehäuft und musste seine Gläubiger um Zahlungsaufschub bitten.