Abgastests mit Menschen & Affen, EU-Kommission "schockiert"

"Schockiert" hat sich EU-Binnenmarktkommissarin Elzbieta Bienkowska über Abgastests der Autoindustrie mit Menschen und Affen gezeigt. "Keine EU-Gesetzgebung rechtfertigt solche Sachen", sagte Bienkowska Montagabend im EU-Parlament in Straßburg.

Das ethische Verhalten der Autoindustrie müsse sich ändern. Gegen ein inakzeptables Verhalten reiche Gesetzesänderung offensichtlich nicht aus.

Es habe sich um private Tests gehandelt, die von der deutschen Automobilindustrie in Auftrag gegeben worden seien. "Die Kommission verurteilt das nachdrücklich. Die EU ist dem Tierschutz immer hoch verpflichtet". Jedenfalls werde "dieser inakzeptable Fall ein juristisches Nachspiel haben".

Erfreut zeigte sich die Kommissarin, dass die deutsche Regierung die Angelegenheit streng untersuchen werde. "Tests an Tieren und Menschen bringen eine neue und sehr viel traurigere Dimension in allem was wir bisher gesehen haben, als beim Dieselgate-Skandal. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich es nicht glauben können. Ich dachte, das wäre nur ein schlechter Witz". Jedenfalls habe sich nun zum zweiten Mal gezeigt, "dass man dem Autosektor absolut nicht vertrauen kann".