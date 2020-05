Ab 2012 Stopp bei ÖBB-Frühpensionierungen

Am Wochenende war die Aufregung groß. Der KURIER hatte über Sparpläne der Bundesregierung bei den ÖBB und in der Bahninfrastruktur berichtet. Ein wichtiger Punkt: Stopp der Frühpensionierungen. Am Montag bestätigte Infrastrukturministerin Doris Bures ( SPÖ) den KURIER-Bericht. „Ab 2012 gibt es keine Frühpensionierungen mehr bei den ÖBB. Wir stoppen das zur Gänze“, sagte Bures der Krone.