A-TEC-Chef Kovats geht Ende 2011

Die Tage von Mirko Kovats an der Spitze seines insolventen Mischkonzerns A-TEC scheinen gezählt. In einem Interview mit der Magazin Format kündigte Kovats seinen Rücktritt zum Jahresende 2011 an. Bis dahin soll ein neuer Mehrheitseigentümer für die A-TEC gefunden sein. Kovats will diesen Eigentümerübergang noch begleiten. Als Schuldeingeständnis will er seinen Rückzug aus dem Pleite-Unternehmen aber nicht sehen.



Zuletzt waren Rufe nach seinem Abgang immer deutlicher geworden. Kleinanlegervertreter Wilhelm Rasinger forderte am Montag auch öffentlich den Rücktritt von Kovats. Dem A-TEC-Chef wird von Anlegern unterstellt, er boykottiere die Übergabe der A-TEC an einen neuen Investor. Der Bieter Contor Industries, die vom selbstständigen Berater der A-TEC, Thomas Schätti, erst am 25. Juni gegründet wurde, soll eine Strohfirma von Kovats sein. Der A-TEC-Chef weist dies zurück.