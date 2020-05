4 Jahre Haft für Ex-Kaffeeboss

Der frühere Geschäftsführer von Nespresso-Österreich, Wolfgang W., versuchte in seinem Untreue-Prozess, George Clooney in den Schatten zu stellen. Die Werbeauftritte des Stars (" Nespresso - what else?") hätten bloß eine Umsatzsteigerung von vier Prozent gebracht. Er aber, Wolfgang W., habe durch seine Ideen den Kaffeekapsel-Umsatz in Österreich um 50 Prozent hinaufgetrieben.



"Er hat gearbeitet wie ein Viech, 24 Stunden am Tag und länger", rühmt Verteidiger Herbert Eichenseder seinen Mandanten.



Dummerweise hat der Nestlé-Konzern, zu dem Nespresso gehört, angeblich aus steuerlichen Gründen sehr starre Budgetvorgaben. Man dürfe die geplanten Einnahmen um nicht mehr als fünf Prozent überschreiten, behauptet der Angeklagte: "Es hat keiner mehr gewusst, wohin mit der Kohle. Wir haben so viel Fernseh-Werbung gezahlt, dass der ORF das alles gar nicht mehr senden konnte."



Was macht man bloß mit dem "überschüssigen" Gewinn? Man "parkt" ihn, schaltet eine Agentur dazwischen, die fingierte Rechnungen und sonst nichts produziert. So eine Agentur gründete Wolfgang W. auf den Namen seiner Frau, die früher ebenfalls für Nespresso gearbeitet hatte.