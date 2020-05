Niedermeyer sucht Retter in der Not

Es ist die berühmte Flucht nach vorne oder auch so etwas wie die letzte Chance. Die traditions- und zuletzt verlustreiche Wiener Handelskette Niedermeyer ist nach mehreren Eigentümerwechseln und Sanierungsversuchen in den letzten Jahren endgültig pleite. Am Dienstag wurde am Handelsgericht ein „Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung“ beantragt. Früher hieß das schlicht: Konkurs.

Das bedeutet: Die Niedermeyer-Eigentümer, Geschäftsführer Werner Weber (50,1 Prozent) sowie die Hypo Equity Beteiligungs AG (49,9 Prozent), müssen in zwei Jahren 20 Prozent der Schulden von 29 Millionen Euro zurück zahlen. Dazu plant Weber die Schließung von 53 der 98 Filialen in ganz Österreich sowie den Abbau von 279 der 580 Mitarbeiter. Entscheidend ist aber, ob er einen Investor für die Handelskette findet. Dem Vernehmen nach sind manche Gespräche schon recht weit gediehen. Es könnte Konkurrenten aber auch nur um einzelne Filialen gehen. Robert Hartlauer sagte, er werde sicher einzelne Standorte prüfen, so sie ihm angeboten werden. Das letzte Wort hat hier Anwalt Georg Freimüller. Er wurde zum Insolvenzverwalter bestellt.