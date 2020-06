Türkischer Reiseveranstalter Detur will mit Pauschalreisen abheben

Skandinavien

Österreich

Wegen solcher nationaler Eigenheiten sei es auch nicht möglich, die Konzepte, mit denen Detur inerfolgreich ist, einfach aufumzulegen. "Die Skandinavier buchen am liebsten Apartments und gehen jeden Abend wo anders hin essen. Solche Reisen können wir hier kaum verkaufen." Die Österreicher hätten lieber alles an einem Platz.

Neben Türkei-, Griechenland- und Ägypten-Reisen hat Detur Tunesien im Angebot. Türkei-Reisen sind in den vergangenen Jahren immer teurer geworden, "weil die Hotels "bummvoll sind". Dennoch: "Eine Woche im 5-Stern-All-Inclusive in der Türkei kostet etwa gleich viel wie eine Woche Halbpension in einem griechischen 4-Stern-Hotel", rechnet er vor. Die politischen Ausschreitungen in Istanbul hätten die Nachfrage nach Türkei-Reisen nur wenige Wochen getrübt.

Ganz anders war die Situation in Ägypten. Um überhaupt noch Gäste anzulocken, ließen die Hoteliers bis zu 50 Prozent des Preises nach. Uzgören: "Sie haben es jetzt sehr schwer, wieder auf das alte Niveau zu kommen."

Als Touristiker sei er mittlerweile schon froh, wenn es einmal ein normales Jahr ohne Proteste, Unwetter oder Aschewolke gibt.