150 Mrd: Mehr Geld zur Rettung der Eurozone

Das teuerste Telefonat der Geschichte haben am Montag die EU-Finanzminister geführt. Ziel: Die einzelnen Länderanteile an der Milliarden-schweren Geldspritze für den Internationalen Währungsfonds festzulegen, mit denen der Fonds angeschlagenen europäischen Staaten unter die Arme greifen soll.

Stundenlang berieten die Minister am Telefon. Am späten Abend dann verkündete der Vorsitzende der Eurogruppe, Luxemburgs Regierungschef Jean-Claude Juncker, die Zustimmung der 17 Euro-Länder zur 150 Milliarden Euro-Mittelaufstockung für den IWF. Zudem werden einige Nicht-Euro-Länder weitere Kredite für den IWF aufbringen. Dazu zählen Tschechien, Dänemark, Polen und Schweden. Großbritannien, das rund zehn Milliarden Euro beisteuern sollte, zeigte sich am Montag ablehnend. Das Land will laut Juncker erst Anfang 2012 bei den Beratungen der G20 darüber entscheiden. Ob die zusätzlich gewünschten 50 Milliarden Euro von Nicht-Euro-Staaten aufgebracht werden, ist daher noch offen.

Mit 7,7 Milliarden Euro preschte Russland vor wenigen Tagen bereits vor. Mit China sei man „im Gespräch“, erklärte Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble, die USA hätten bereits abgewunken. Mit voraussichtlich 45 Milliarden Euro wird Deutschland einmal mehr die Hauptlast an einem Euro-Rettungspaket tragen. Die Niederlande haben 17 Milliarden angekündigt, Belgien 9,5 Milliarden. Der Beitrag Österreichs soll rund sechs Milliarden Euro betragen, die als Kredit der Notenbank aufgebracht werden. Außerhalb der Eurozone erklärte sich Polen am Montag bereit, 6,3 Milliarden Euro beizutragen, Schweden will 11,1 Milliarden zahlen.

Mit den Milliarden für den IWF soll die Feuerkraft der EU-Rettungsbemühungen verstärkt werden: Neben diesen IWF-Geldern gibt es 500 Milliarden Euro im permanenten Rettungsschirm ESM, dessen Start beim Gipfeltreffen auf Mitte 2012 vorgezogen wurde. Der „Übergangs-Rettungsschirm“ EFSF, der dann in den ESM übergeht, hat 440 Milliarden Euro.